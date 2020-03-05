2020-03-05T08:44:03+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня ожидается пасмурная погода без осадков

Небольшие прояснения и солнце синоптики прогнозируют в полдень
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, пасмурно и без осадков. В течение дня температура поднимется до +3 градусов, вечером и ближе опять похолодает до +1 градуса.

Ветер восточный и юго-восточный, 4-6 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду – будьте осторожны!

В течение всего дня облачно, пасмурно, но без осадков. После полудня небо прояснится, и в город заглянет солнце. Впрочем, ненадолго – к вечеру небо вновь затянется облаками.

Атмосферное давление в течение дня незначительно понизится – с 762 до 760 миллиметров ртутного столба. Влажность – 81-87%.

По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет до 0 градусов, после полуночи возможен небольшой дождь. К завтрашнему утру потеплеет, а к полудню разогреет до +4...+5 градусов. Осадков также не ожидается, но не ожидается и солнца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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