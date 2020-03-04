В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют

4 Март 2020 2020-03-04T17:05:35+03:00

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Строительство пристроя к арзамасской школе №7 близится к завершению - все три этажа здания готовы. В этом году корпус будет сдан в эксплуатацию, а уже в следующем ученики смогут сесть за парты в новом здании. На строительство из бюджетов всех уровней было выделено в общей сложности более 220 млн рублей.

В новом корпусе разместили несколько классов для младших школьников, кабинеты информатики, технологии, иностранного языка, хореографии, «продленку», спортзал, библиотеку и столовую. Кроме того, в новом корпусе разместятся логопед и психолог.

Напомним, старый пристрой был демонтирован еще в 2015 году. В школе № 7 обучается 475 детей, которые на время строительных работ занимаются в соседней школе № 10. Новый пристрой позволит перейти на обучение в одну смену. В соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы», вторая смена должна быть ликвидирована во всех школах региона.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в регионе планируется отремонтировать более 60 школ, семь из них – капитально. В рамках национального проекта «Образование» будет построено две новых школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU