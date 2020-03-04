2020-03-04T16:53:05+03:00
Общество

«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник

Социолог объяснил, с чем связаны изменения в структуре областного правительства
Елена ЛАЗАРЕВА
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По мнению известного социолога Алекандра Прудника, изменения в структуре правительства свидетельствуют о том, что для Глеба Никитина в его административной деятельности базовой установкой является обеспечение динамичного развития региона и эффективного решения поставленных перед областью новых задач.

«Структура не закостеневшая, она динамична и гибко меняется в зависимости от текущих приоритетов. Это позволяет в каждой конкретной ситуации наиболее эффективно использовать как административный ресурс области, так и ее кадровый потенциал», - подчеркнул социолог.

Это как раз тот случай, когда кадровые перемены и перестановки не свидетельствуют о неудовлетворительной работе и вынужденных изменениях, считает Александр Прудник.

«Предыдущий состав правительства выполнил те задачи, которые перед ним были поставлены. Новые цели - подготовка к 800-летнему юбилею города, реализация нацпроектов - потребовали новых кадровых решений. Именно под эти задачи и происходит очередная трансформация правительства. Нужно понимать, что такие изменения в областном руководстве будут происходить и в будущем, по мере появления новых целей и задач. Как показывают последние персональные назначения, у губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - заметил социолог и добавил, что Нижегородской области не грозит кадровый голод и нижегородцы могут ожидать результатов работы команды губернатора с оптимизмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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