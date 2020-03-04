2020-03-04T16:02:28+03:00
Общество

Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области

Основным направлением деятельности Олега Берковича станет подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода
Елена ЛАЗАРЕВА
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Олег Беркович должен сделать юбилей Нижнего Новгорода важным для каждого нижегородца. ФОТО: Александр ВоложанинОлег Беркович должен сделать юбилей Нижнего Новгорода важным для каждого нижегородца. ФОТО: Александр Воложанин
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Олега Берковича заместителем председателя правительства Нижегородской области. Беркович будет курировать подготовку областного центра к 800-летнему юбилею. Ранее Олег Беркович занимал пост директора АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области».

«Юбилей Нижнего Новгорода сегодня - одно из важнейших направлений деятельности правительства региона. Проводится масштабная работа, создан федеральный оргкомитет, выделены федеральные средства на крупные проекты, - сообщил глава региона. – В качестве заместителя председателя правительства Олег Беркович сможет эффективно выстраивать коммуникацию как с федеральным правительством, так и на уровне региона, координировать действия структурных подразделений, муниципалитетов и общественных организации».

По словам Глеба Никитина, перед новым заместителем председателя правительства стоит задача закрепить полезные начинания, «сделать праздник важным для каждого нижегородца».

«Речь идет не только о массовых мероприятиях или крупных инфраструктурных проектах, но и об идеях, которые выдвигают сами горожане. Мы внедряем принцип проектного управления на уровне правительства региона», - добавил Глеб Никитин.

На своем посту Олег Беркович будет курировать АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», АНО «Центр 800» и ВЗАО «Нижегородская ярмарка».

Справка КП

Беркович Олег Алексеевич родился 1 ноября 1986 года в Москве. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «Мировая экономика». С 2018-го являлся советником Губернатора Нижегородской области, директором АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

В качестве директора АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области участвовал в различных масштабных проектах развития региона. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Женат. Воспитывает сына и дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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