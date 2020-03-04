2020-03-04T15:31:42+03:00
Общество

В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы

Снятие ряда ограничений на застройку позволит расширить производственные площади предприятий и начать строительство детского сада
Елена ЛАЗАРЕВА
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Приказ Министерства культуры РФ от 2017 года, регламентирующий градостроительные нормы в Арзамасе, был изменен. Благодаря этому на территории города стало возможным построить некоторые важные социальные объекты.

Арзамас носит статус исторического поселения федерального значения, и в связи с этим значительная часть территории города относится к охранным зонам. Это ограничивает не только строительство новых объектов, но и размещение уже существующих. После внесения изменений в приказ Минкульта, некоторые ограничения сняты.

«С одной стороны - Арзамас город с огромным количеством архитектурных и духовных памятников, с другой – крупный промышленный центр, имеющий серьезный потенциал роста, - прокомментировал произошедшее глава региона Глеб Никитин. - Нужно создавать комфортные условия жизни и для арзамасцев, и для гостей города. Это касается как общественных пространств, так и жилых массивов. Наша задача – максимально использовать как внутренние ресурсы, так и возможности национальных проектов для развития этого города», - добавил Глеб Никитин.

Снятие ограничений позволило решить ряд социальных проблем, в частности, начать строительство пристроя к детскому саду №34, возведение нового комплексного здания в войсковой части на месте ветхих казарм.

Как сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков, на внесение корректировок в приказ Минкульта потребовался почти год. «Важно, чтобы градостроительные нормы стимулировали развитие города, а не ограничивали возможности для его роста», - подчеркнул Александр Щелоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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