2020-03-04T14:47:12+03:00
Общество

В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада

Последствия аварии ликвидируются
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
На время ликвидации последствий ДТП объезд организовали через пригородные поселки. ФОТО: соцсети.На время ликвидации последствий ДТП объезд организовали через пригородные поселки. ФОТО: соцсети.
Изменить размер текста:

В пригороде Дзержинска на Речном шоссе в результате ДТП на дорогу обрушилась эстакада. По информации очевидцев, большегрузный тягач перевозил экскаватор, который высоко поднятым ковшом и задел эстакаду на приличной скорости.

Подробности происшествия сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинска. По информации источника, эстакада принадлежит ООО «Элемент», по ней проведен проведен газопровод ПАО «Газпром газораспределение Н.Новгород» и паропровод Дзержинской ТЭЦ (Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс").

Утечки из газопровода нет, но поврежден паропровод. Что, к счастью, не повлияло на технологический процесс Дзержинской ТЭЦ и не привело к массовому отключению отопления в городе химиков.

Пользователи соцсетей сообщают, что объезд организован через поселок Юрьевец. Кроме легковых машин также через поселок движутся и многотонные фуры одного из сетевых магазинов. «Опять дорогу раздолбают», - сетуют дзержинцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве
Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике
Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике
Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев
В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
Новый торговый центр хотят построить около Борского моста
Нижегородцы могут оставить «Культурный след»
В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета