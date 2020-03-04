В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада

4 Март 2020 2020-03-04T14:47:12+03:00

На время ликвидации последствий ДТП объезд организовали через пригородные поселки. ФОТО: соцсети.

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В пригороде Дзержинска на Речном шоссе в результате ДТП на дорогу обрушилась эстакада. По информации очевидцев, большегрузный тягач перевозил экскаватор, который высоко поднятым ковшом и задел эстакаду на приличной скорости.

Подробности происшествия сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинска. По информации источника, эстакада принадлежит ООО «Элемент», по ней проведен проведен газопровод ПАО «Газпром газораспределение Н.Новгород» и паропровод Дзержинской ТЭЦ (Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс").

Утечки из газопровода нет, но поврежден паропровод. Что, к счастью, не повлияло на технологический процесс Дзержинской ТЭЦ и не привело к массовому отключению отопления в городе химиков.

Пользователи соцсетей сообщают, что объезд организован через поселок Юрьевец. Кроме легковых машин также через поселок движутся и многотонные фуры одного из сетевых магазинов. «Опять дорогу раздолбают», - сетуют дзержинцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU