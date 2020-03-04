Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области

4 Март 2020 2020-03-04T14:10:31+03:00

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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Саносяна заместителем губернатора. В правительстве Нижегородской области Андрей Саносян будет курировать работу министерств промышленности и сельского хозяйства, департамента лесного хозяйства, комитета Госветнадзора, а также комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Ранее Андрей Саносян занимал пост директора АНО «НОЦ Нижегородской области».

«Андрей Саносян, работая в Тюменской области, приложил серьезные усилия для того, чтобы регион вышел на первое место в рейтинге АСИ, - подчеркнул Глеб Никитин, комментируя назначение. – Уже работая в Нижнем Новгороде, ему удалось грамотно презентовать на федеральном уровне и Нижегородский НОЦ. НОЦ – это часть реализованного нацпроекта «Наука», но его деятельность напрямую связана с реальным сектором экономики. Достичь прорыва в этом направлении возможно именно за счет взаимодействия промышленности, науки, образования и бизнеса», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что знания и опыт Андрея Саносяна помогут сохранить динамику развития экономики в регионе.

«А от этого зависит повышение благосостояния нижегородцев», - добавил глава региона.

Справка КП

Саносян Андрей Григорьевич родился 6 августа 1982 года в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Филология» и Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Экономика».

С 2019 года являлся советником Губернатора Нижегородской области, директором АНО «НОЦ Нижегородской области». Награжден Благодарностью Губернатора Тюменской области, медалью МЧС Российской Федерации «За Содружество во имя спасения.

Женат, воспитывает троих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU