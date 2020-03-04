2020-03-04T14:10:31+03:00
Общество

Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области

Экс-директор АНО «НОЦ Нижегородской области» будет курировать в правительстве блок реального сектора экономики
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Знания и опыт Андрея Саносяна помогут сохранить динамику развития экономики в регионе, уверен Глеб Никитин. ФОТО: сайт правительства Нижегородской областиЗнания и опыт Андрея Саносяна помогут сохранить динамику развития экономики в регионе, уверен Глеб Никитин. ФОТО: сайт правительства Нижегородской области
Изменить размер текста:

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Саносяна заместителем губернатора. В правительстве Нижегородской области Андрей Саносян будет курировать работу министерств промышленности и сельского хозяйства, департамента лесного хозяйства, комитета Госветнадзора, а также комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Ранее Андрей Саносян занимал пост директора АНО «НОЦ Нижегородской области».

«Андрей Саносян, работая в Тюменской области, приложил серьезные усилия для того, чтобы регион вышел на первое место в рейтинге АСИ, - подчеркнул Глеб Никитин, комментируя назначение. – Уже работая в Нижнем Новгороде, ему удалось грамотно презентовать на федеральном уровне и Нижегородский НОЦ. НОЦ – это часть реализованного нацпроекта «Наука», но его деятельность напрямую связана с реальным сектором экономики. Достичь прорыва в этом направлении возможно именно за счет взаимодействия промышленности, науки, образования и бизнеса», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что знания и опыт Андрея Саносяна помогут сохранить динамику развития экономики в регионе.

«А от этого зависит повышение благосостояния нижегородцев», - добавил глава региона.

Справка КП

Саносян Андрей Григорьевич родился 6 августа 1982 года в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Филология» и Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Экономика».

С 2019 года являлся советником Губернатора Нижегородской области, директором АНО «НОЦ Нижегородской области». Награжден Благодарностью Губернатора Тюменской области, медалью МЧС Российской Федерации «За Содружество во имя спасения.

Женат, воспитывает троих детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области в 2020 году построят новый школьный корпус, более 60 школ отремонтируют
«У губернатора имеется достаточный набор высококвалифицированных специалистов, в том числе и с опытом в федеральных структурах, готовых работать в его команде», - Александр Прудник
Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области
В Арзамасе Нижегородской области изменены градостроительные нормы
В Нижегородской области на дорогу обрушилась эстакада
Андрей Саносян назначен заместителем губернатора Нижегородской области
«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве
Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике
Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике
Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев
В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
Новый торговый центр хотят построить около Борского моста
Нижегородцы могут оставить «Культурный след»
В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета