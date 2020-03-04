2020-03-04T13:47:09+03:00
Общество

«Гнеушев знает острые вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты», - глава Арзамаса Александр Щелоков

Районы ждут от нового замгубернатора активной работы по реализации нацпроектов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глава Арзамаса Александр Щелоков прокомментировал назначение Андрея Гнеушева на должность заместителя губернатора Нижегородской области, который курирует внутриполитический блок.

«Назначение Андрея Гнеушева заместителем губернатора по внутренней политике – один из шагов в закономерной смене механизма управления при новых вызовах времени. Предстоящий выборный сезон должен стать безукоризненным в плане легитимности, - подчеркнул Александр Щелоков. – В назначении Андрея Гнеушева своим заместителем я вижу выражение личного доверия губернатора Глеба Никитина. Сам же Андрей Валерьевич с разных точек зрения знает, с какими вопросами сталкиваются муниципалитеты».

Александр щелоков особо отметил, что от нового замгубернатора интенсификации всех процессов по реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, и разработке новых.

«Местное самоуправление перестанет быть прежним через несколько лет. И от того, каким оно будет в Нижегородской области, в том числе, будет зависеть от работы Гнеушева», - подчеркнул Александр Щелоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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