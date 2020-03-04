Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

4 Март 2020 2020-03-04T11:17:06+03:00

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5 марта 2020 года в Нижегородской области пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В рамках акции родители получают возможность пройти весь процесс сдачи ЕГЭ, именно так, как проходят его выпускники. Сдача экзамена начнется с прохождения металлодетектора, а завершающим этапом станет получение результатов экзамена.

В Нижегородской области в день сдачи будут открыты 59 пунктов проведения экзаменов. Для регистрации на пробный экзамен необходимо обратиться в управление(департамент) образования по месту жительства.

По информации областного министерства образования, в пробной сдаче ЕГЭ планируют принять участие члены областного правительства, главы администраций городов и районов Нижегородской области, руководители школ, общественники и представители средств массовой информации.

Для справки, во Всероссийской акции принимают участие более 30 субъектов Российской Федерации. Нижегородская область участвует в акции четвертый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU