2020-03-04T10:22:19+03:00
Общество

В Нижегородской области завершен капремонт средней школы

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году в регионе построят две новые школы и 72 отремонтируют по региональной программе
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
В школе капитально отремонтированы кровля и все внутренние помещения и коммуникации. Фото предоставлено пресс-службой областного правительстваВ школе капитально отремонтированы кровля и все внутренние помещения и коммуникации. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
Изменить размер текста:

В селе Сеченево Нижегородской области завершился комплексный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Отремонтированы кровля и внутренние помещения школы, заменена пожарная сигнализация, капитально отремонтированы сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Ремонт в сельской школе начался в сентябре прошлого года, общая сумма затрат составила 82 миллиона рублей. 78 миллионов было выделено на ремонт из областного бюджета. В феврале ученики смогли вернуться в «альма-матер» - учебный процесс полностью возобновился.

Как сообщает источник в Министерстве образования, науки и молодежной политие Нижегородской области, в текущем году по госпрограмме отремонтируют 72 школы, и две школы построят «с нуля» в рамках нацпроекта «Образование» - в рабочем поселке Варнавино и в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал кадровые назначения в областном правительстве
Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике
Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике
Нижегородская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Проект зон охраны парка «Швейцария» ждет оценки нижегородцев
В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
Новый торговый центр хотят построить около Борского моста
Нижегородцы могут оставить «Культурный след»
В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета