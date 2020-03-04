В Нижегородской области завершен капремонт средней школы

4 Март 2020 2020-03-04T10:22:19+03:00

В школе капитально отремонтированы кровля и все внутренние помещения и коммуникации. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году в регионе построят две новые школы и 72 отремонтируют по региональной программе

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В селе Сеченево Нижегородской области завершился комплексный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Отремонтированы кровля и внутренние помещения школы, заменена пожарная сигнализация, капитально отремонтированы сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Ремонт в сельской школе начался в сентябре прошлого года, общая сумма затрат составила 82 миллиона рублей. 78 миллионов было выделено на ремонт из областного бюджета. В феврале ученики смогли вернуться в «альма-матер» - учебный процесс полностью возобновился.

Как сообщает источник в Министерстве образования, науки и молодежной политие Нижегородской области, в текущем году по госпрограмме отремонтируют 72 школы, и две школы построят «с нуля» в рамках нацпроекта «Образование» - в рабочем поселке Варнавино и в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU