В Нижегородской области завершен капремонт средней школы
В селе Сеченево Нижегородской области завершился комплексный капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. Отремонтированы кровля и внутренние помещения школы, заменена пожарная сигнализация, капитально отремонтированы сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.
Ремонт в сельской школе начался в сентябре прошлого года, общая сумма затрат составила 82 миллиона рублей. 78 миллионов было выделено на ремонт из областного бюджета. В феврале ученики смогли вернуться в «альма-матер» - учебный процесс полностью возобновился.
Как сообщает источник в Министерстве образования, науки и молодежной политие Нижегородской области, в текущем году по госпрограмме отремонтируют 72 школы, и две школы построят «с нуля» в рамках нацпроекта «Образование» - в рабочем поселке Варнавино и в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода.
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ИСТОЧНИК KP.RU