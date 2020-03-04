2020-03-04T10:21:06+03:00
Общество

Новый торговый центр хотят построить около Борского моста

Публичные слушания по проекту пройдут 19 марта
Валерия ГРОМОВА
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Власти Нижнего Новгорода планируют отдать участок земли рядом с Борским мостом под строительство нового торгового центра. Как сообщается в постановлении на сайте мэрии, публичные слушания по данному проекту уже назначены.

Речь идет об участке напротив домов №42, 43, 48, 55 и 56 по улице Сергея Акимова в Канавинском районе. Разрешенный вид строительства, согласно документам, - объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры или комплексы).

Публичные слушания пройдут уже через две недели, 19 марта 2020 года, в здании администрации Канавинского района Нижнего Новгорода по адресу: улица Октябрьской Революции, дом №27. Мероприятие начнется в 18:00.

Кстати, экспозиция проекта размещена в районной администрации, с ней можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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