2020-03-04T09:44:10+03:00
Общество

Нижегородцы могут оставить «Культурный след»

Стартовал конкурс идей новых достопримечательностей и арт-объектов
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 1 марта стартовал Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей “Культурный след”, дающий возможность всем желающим придумать и установить новый арт-объект в своём городе, посёлке, селе или деревне.

До 1 апреля все желающие могут оставить на сайте идею новой достопримечательности, которую хотелось бы увидеть в своем населенном пункте. С помощью голосования будет составлен шорт-лист. А затем члены жюри, в которое войдут урбанисты, историки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригинальных и обоснованных проектов.

С помощью нового памятника можно увековечить память земляков, которые оказались незаслуженно забыты, или через арт-объект рассказать «городскую легенду».

Иногда памятник становится основой большого и хорошего дела. Например, жители Мончегорска установили в городе поэтическую табуретку, а спустя время в городе появился Международный поэтический фестиваль «Табуретка».

В 2020 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей “Культурный след” проходит в третий раз. Нижегородцы, кстати, еще ни разу не приняли в нем участие. В отличие, например, от Башкортостана – наши соседи по ПФО едва ли не самые активные участники конкурса.

Подать заявку и представить проект можно на официальном сайте конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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