В Нижнем Новгороде сегодня немного похолодает

4 Март 2020 2020-03-04T08:53:54+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов, местами возможен небольшой снег. В течение дня температура поднимется до +2 градусов, вечером и ближе к ночи опустится до +1,ночью похолодает до -1 градуса.

Ветер северный и северо-восточный, почти штиль – от одного до трех метров в секунду. К ночи ветер немного усилится – до 3-4 метров в секунду. До полудня вероятны небольшой снег и снег с дождем, вечером синоптики прогнозируют погоду без осадков. В течение всего дня облачно, пасмурно, солнца не ожидается.

Атмосферное давление в течение дня будет подниматься – с 755 до 759 миллиметров ртутного столба. Влажность – 86-95%.

По прогнозам синоптиков, к завтрашнему утру немного похолодает, температура на уровне -1…+1 градусов продержится весь четверг. Впрочем, на завтра прогнозирутеся облачная с прояснениями погода и без осадков. А уже к выходным – потепление до +7 и ясное небо.

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ИСТОЧНИК KP.RU