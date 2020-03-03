В Нижегородской области началась установка водонапорных башен

3 Март 2020 2020-03-03T17:00:46+03:00

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В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в деревне Большая Свеча городского округа город Шахунья проходят работы по реконструкции системы водоснабжения.

«Реконструкция была необходима, потому что техническое состояние существующего трубопровода оставляло желать лучшего, износ сетей превышал 90%. В воде также фиксировалось превышение нормативных показателей по железу. Участие же в национальном проекте эту проблему помогло решить», - сказал глава городского округа город Шахунья Роман Кошелев.

На данный момент уже уложены трубопроводы общей длинной в 5 километров, сделана часть водопроводных колодцев, пробурена артезианская скважина, установлены фильтры на бурильных трубах. Идет монтаж насосной станции и водонапорных башен. Завершить работы планируется к концу марта.

«Реализация этого и других проектов по «Чистой воде» позволит не только обеспечить население качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим требованиям, но и ее подача будет осуществляться в достаточном количестве», - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также отметил, что до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Нижегородской области планируется создание минимум 13 объектов водоснабжения, а в рамках проекта «Оздоровление Волги» - строительство и модернизация 69 объектов водоотведения.

«Мы рассчитываем увеличить количество реализуемых проектов по обеспечению людей качественной питьевой водой. В частности, будем выполнять проектирование, обращаться в Минстрой России о включении их в нацпроект, а также просить дополнительное финансирование на их реализацию», - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU