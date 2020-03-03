В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»

3 Март 2020 2020-03-03T16:35:34+03:00

На фотоконкурс поступило более 160 работ, 80 были отобраны для итоговой экспозиции

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В Русском музее фотографии открылась выставка, составленная из фотографий горьковчанок - тружеников тыла и участниц Великой Отечественной войны. Как сообщают организаторы выставки, все фотографии, отобранные для итоговой экспозиции, были присланы нижегородцами на областной конкурс «Женское лицо войны».

Всего на конкурс было прислано 160 фотографий из 35 районов и городов области.

В Русском музее в итоге разместили 80 фотоснимков. Каждый из них – это история одной женщины, дочери, мамы, бабушки, прабабушки. Каждая по мере сил приближала победу, каждая заслуживает того, чтобы ею гордились потомки.

По словам председателя РОО «Нижегородский совет женщин», одного из организаторов выставки Натальи Марковой, участниками конкурса стали и учреждения – музеи, библиотеки, и семьи из всех уголков Нижегородской области.

«Каждое фото - это история семьи, история женщины, история нашей страны и региона», - считает Наталья Маркова.

На открытии также состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Были отмечены работы 14 участников. Трое авторов стали призерами.

Фотовыставка работает до 17 марта стационарно, а с 20 марта отправится в путешествие по Нижнему Новгороду и районам области. Посмотреть фотографии можно в группах фотоконкурса "Женское лицо войны" в соцсетях.

В мае выставка будет работать под открытым небом на Большой Покровской возле Театра Драмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU