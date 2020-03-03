Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»

3 Март 2020 2020-03-03T15:57:09+03:00

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Региональное министерство строительства обратилось в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с просьбой ускорить рассмотрение документов от дольщиков «Окского берега». По информации Минстроя, от дольщиков поступают звонки – нижегородцы опасаются, что не получат компенсацию своевременно.

По информации Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, сегодня компенсации получили более 40% от общего числа всех дольщиков «Окского берега» - 989 человек.

Напомним, все судебные процессы между дольщиками и конкурсным управляющим завершены, информация передана в Фонд в конце прошлого месяца. Фонд со своей стороны проверяет корректность переданных данных, рассчитывает суммы компенсаций. После этого данные передаются в Банк ДОМ.РФ.

«Обработанные данные передаются в банк поэтапно, - сообщили в Фонде. – По некоторым дольщикам документы были переданы конкурсным управляющим в феврале. Они могут записаться на получение компенсации до 12 марта». Записаться на подачу заявлений о выплате можно на официальном сайте Фонда — фонд214.рф, а также по телефону горячей линии: 8–800-7007–214.

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ИСТОЧНИК KP.RU