2020-03-03T15:23:49+03:00
Общество

Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы

Спортивные соревнования состоялись в Хорватии
Елена ЛАЗАРЕВА
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Кирилл Тюлюков завоевал бронзу и в личном первенстве, и в составе команды. ФОТО: страница Кирилла Тюлюкова в соцсетиКирилл Тюлюков завоевал бронзу и в личном первенстве, и в составе команды. ФОТО: страница Кирилла Тюлюкова в соцсети
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Нижегородские спортсмены продолжают радовать своими достижениями. На этот раз – на чемпионате Европы. Бронзовую медаль привез из Хорватии арзамасский саблист Кирилл Тюлюков.

Россияне завоевали бронзу в составе команды – в заключительном виде программы мужская юниорская сборная разгромила сборную Германии со счетом 45:18. В юниорской сборной выступали Дмитрий Насонов, Никита Преснов, Артем Терехов и арзамасец Кирилл Тюлюков.

На пути к победному матчу за третье место россияне превзошли соперников из Голландии и Польши, и лишь один удар уступили венграм, которые в итоге боролись за золото соревнований.

Напомним, Кирилл Тюлюков – воспитанник спортклуба «Знамя». В конце февраля он уже стал бронзовым призером в личном первенстве. Наставники Кирилла - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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