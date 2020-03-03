Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве

3 Март 2020 2020-03-03T15:05:05+03:00

Почти 900 тысяч горьковчан были призваны в армию в годы войны. Фото: сайт "Дорога памяти".

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Нижегородская область активно включилась в сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны. «Регион стал одним из самых передовых», - подчеркнул военный комиссар региона Владимир Паков.

Напомним, с начала прошлого года по решению Министра обороны РФ в России проводится работа по сбору и уточнению данных о фронтовиках, участниках Великой Отечественной войны. Все собранные документы и фотографии планируется разместить на «Дороге памяти» длиною 1418 метров к Главному храму Вооруженных Сил РФ. Храм, расположенный в подмосковном парке «Патриот», возводится на добровольные пожертвования, и будет открыт в День Победы в этом году.

По данным военкома, сегодня уже собраны сведения о 473 тысячах горьковчан, ушедших в армию в годы Великой Отечественной войны – это более половины от общего числа призванных нижегородцев. Кроме того, собрано около 26 тысяч фотографий ветеранов и более 1 100 копий писем фронтовиков своим родным и близким. В сборе сведений принимают участие не только родные и близкие ветеранов, но и сотрудники музеев, школьники, студенты, волонтеры и другие неравнодушные люди.

Напомним, собранные материалы можно передавать в военные комиссариаты по месту жительства, в военный комиссариат Нижегородской области (Нижний Новгород, пл. Ошарская, 1). Можно внести данные самостоятельно через специальную форму на сайте Минобороны или отправить почтой по адресу: 119160 Москва, Большой Знаменский переулок, дом 8/1 с пометкой «Дорога Памяти».

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ИСТОЧНИК KP.RU