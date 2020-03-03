2020-03-03T14:31:19+03:00
Общество

В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина

Следователи СК проводят проверку
Елена ЛАЗАРЕВА
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В ночь с 27 на 28 февраля в Дзержинске Нижегородской области на пожаре погибла 89-летняя женщина. Трагедия случилась в одной из квартир многоквартирного дома на проспекте Циолковского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Пожар был потушен сотрудниками МЧС России по Нижегородской области, после чего на месте происшествия работали сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Первая установит причину смерти пожилой женщины, вторая – причины пожара.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении высокопоставленного нижегородского полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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