В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького

3 Март 2020 2020-03-03T13:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело внеплановую проверку в быстропите «Бургер Кинг» на площади Горького, 1/61. Проверка установила, что «эксплуатация данного предприятия производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения». Об этом сообщается на сайте Управления.

Среди нарушений, которые обнаружили контролирующие органы – превышение уровня шума, неработающая вытяжная вентиляция и неправильно смонтированная вытяжная вентиляция (выведена непосредственно вдоль окон квартир административно-жилого дома).

Специалистами Управления составлен протокол по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который рассматривался в Нижегородском районном суде. По результатам судебного заседания деятельность «Бургер Кинга» приостановлена на 60 суток с момента фактического приостановления деятельности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU