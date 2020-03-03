2020-03-03T13:08:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького

По результатам проверки Роспотребнадзора приостановлена деятельность «Бургер Кинга»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело внеплановую проверку в быстропите «Бургер Кинг» на площади Горького, 1/61. Проверка установила, что «эксплуатация данного предприятия производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения». Об этом сообщается на сайте Управления.

Среди нарушений, которые обнаружили контролирующие органы – превышение уровня шума, неработающая вытяжная вентиляция и неправильно смонтированная вытяжная вентиляция (выведена непосредственно вдоль окон квартир административно-жилого дома).

Специалистами Управления составлен протокол по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который рассматривался в Нижегородском районном суде. По результатам судебного заседания деятельность «Бургер Кинга» приостановлена на 60 суток с момента фактического приостановления деятельности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области началась установка водонапорных башен
В Нижнем Новгороде открылась выставка «Женское лицо войны»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Минстрой Нижегородской области просит ускорить выплату компенсаций дольщикам «Окского берега»
Нижегородский саблист завоевал «бронзу» на Первенстве Европы
Нижегородские ветераны достойно представят регион на «Дороге памяти» в Москве
В Нижегородской области в пожаре сгорела пожилая женщина
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета