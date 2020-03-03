Владимир Путин поручил изменить границы Сарова

3 Март 2020 2020-03-03T12:51:21+03:00

С соответствующей просьбой к главе государства обратился глава местной администрации Алексей Голубев

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На днях состоялось заседание совета по развитию местного самоуправления. По итогам заседания Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширение закрытого города Сарова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

С «личной просьбой» к президенту обратился глава администрации Сарова Алексей Голубев на заседании Совета. «Сарову нужен указ о расширении границ», - сказал глава местной администрации и добавил, что городу «негде строиться».

«Давайте, если нужна наша помощь», — ответил Владимир Путин.

Ответственными за проработку вопроса назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. План конкретных действий должен быть представлен до 1 ноября 2020 года.

Напомним, Саров – закрытое административно-территориальное образование, наукоград. В городе расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, разработчик и производитель ядерных боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU