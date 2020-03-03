2020-03-03T12:51:21+03:00
Общество

Владимир Путин поручил изменить границы Сарова

С соответствующей просьбой к главе государства обратился глава местной администрации Алексей Голубев
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях состоялось заседание совета по развитию местного самоуправления. По итогам заседания Владимир Путин поручил проработать вопрос о расширение закрытого города Сарова. Об этом сообщается на сайте главы государства.

С «личной просьбой» к президенту обратился глава администрации Сарова Алексей Голубев на заседании Совета. «Сарову нужен указ о расширении границ», - сказал глава местной администрации и добавил, что городу «негде строиться».

«Давайте, если нужна наша помощь», — ответил Владимир Путин.

Ответственными за проработку вопроса назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. План конкретных действий должен быть представлен до 1 ноября 2020 года.

Напомним, Саров – закрытое административно-территориальное образование, наукоград. В городе расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, разработчик и производитель ядерных боеприпасов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде на два месяца закрыт фаст-фуд на площади Горького
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета
В Нижнем Новгороде во второй половине дня ожидается дождь
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев