2020-03-03T12:03:59+03:00
Общество

Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство

Житель Ленинского района зарезал ножом родственников и ранил маленькую дочь
Елена ЛАЗАРЕВА
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В конце февраля в Нижегородском областном суде рассматривалось дело жителя Ленинского района Нижнего Новгорода. Нижегородец, обвиняемый в тяжком преступлении, пожелал, чтобы его дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в одном из частных домов Ленинского района. Мужчина поссорился со своей сожительницей, после чего взял нож и нанес несколько ударов ее родителям, от которых они скончались. На этом он не остановился, тяжело ранил свою маленькую дочь, а также пытался убить и саму сожительницу, и соседа, который пришел на помощь.

Сосед, к счастью, смог остановить разбушевавшегося дебошира, и лопатой выбил у него ножи, а к тому времени подоспел и наряд полиции.

Обвиняемый в ходе следствия комиссией экспертов-психиатров был признан вменяемым. И пожелал, чтобы его дело рассматривалось в суде в присутствии присяжных заседателей. Вероятно, он надеялся убедить их, что совершил свое страшное преступление в состоянии аффекта, «был не в себе». Но просчитался, присяжные сочли его виновным и не заслуживающим снисхождения. В данный момент подсудимый ожидает провозглашения обвинительного приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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