2020-03-03T10:47:30+03:00
Общество

Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов

Администрация рассчитывает получить транспорт уже в апреле
Елена ЛАЗАРЕВА
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На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о передаче Нижнему Новгороду 30 троллейбусов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр областного центра Владимир Панов.

Как отметил Владимир Панов, для города это – большая помощь, так как основной подвижной состав троллейбусного парка не менялся с начала 90-х годов прошлого века. «До сих пор в рейс выходят троллейбусы, которым около сорока лет», - сообщил Владимир Панов.

По словам мэра, новые автобусы – низкопольные, с современным оборудованием, позволяющим экономить электроэнергию.

«Сейчас администрация Москвы готовит акт приемки-передачи транспорта. После соблюдения всех необходимых процедур троллейбусы доставят в наш город. Рассчитываем, что это будет уже в апреле», - подчеркнул Владимир Панов.

Напомним, ранее сообщалось о закупке 200 новых автобусов для обновления муниципального автобусного парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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