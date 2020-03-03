Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета

3 Март 2020 2020-03-03T11:26:23+03:00

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Приволжская транспортная прокуратура подвела итоги работы за 2019 год. Одним из самых громких дел стало хищение бюджетных денег, выделенных на проектирование низконапорного гидроузла в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мошенники под видом проектировщиков похитили более 300 млн рублей. Денежные средства были выделены на финансирование федеральной программы «Развитие транспортной системы на 2010–2020 годы».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств) и 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее сообщалось, низконапорный гидроузел должен быть построен в Балахнинском районе и Сормовском районе областного центра. Планируемая стоимость объекта – более 43 миллиардов рублей. Гидроузел должен помочь восстановить судоходство на отдельном участке Волги.

Расследование по уголовным делам продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU