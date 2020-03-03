2020-03-03T11:26:23+03:00
Общество

Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета

Аферисты "успешно скрывались под маской" проектировщиков низконапорного гидроузла
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приволжская транспортная прокуратура подвела итоги работы за 2019 год. Одним из самых громких дел стало хищение бюджетных денег, выделенных на проектирование низконапорного гидроузла в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мошенники под видом проектировщиков похитили более 300 млн рублей. Денежные средства были выделены на финансирование федеральной программы «Развитие транспортной системы на 2010–2020 годы».

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств) и 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее сообщалось, низконапорный гидроузел должен быть построен в Балахнинском районе и Сормовском районе областного центра. Планируемая стоимость объекта – более 43 миллиардов рублей. Гидроузел должен помочь восстановить судоходство на отдельном участке Волги.

Расследование по уголовным делам продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин поручил изменить границы Сарова
Нижегородец требовал суда присяжных, рассчитывая избежать наказания за убийство
Москва передаст Нижнему Новгороду 30 троллейбусов
Мошенники похитили более 300 миллионов рублей из нижегородского бюджета
В Нижнем Новгороде во второй половине дня ожидается дождь
В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф
«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове
Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»
В Нижегородской области открыт новый детский сад
Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке
В Нижегородской области активизировались клещи
Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города
Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород
По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106
В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика
В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына
В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер
Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области
В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста»
В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями
Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца
На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали
Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев