В Нижнем Новгороде во второй половине дня ожидается дождь
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +2 градуса, без осадков. В течение дня температура будет колебаться от +1 градуса до +3 градусов, во второй половине дня и ближе к вечеру возможен дождь, а к ночи – дождь со снегом. Ветер южный и временами юго-восточный, 3-4 метра в секунду, возможны порывы до 6-8 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня довольно стабильно – 755-754 миллиметра ртутного столба. Влажность – 82-90%.
В течение ночи температура упадет до ноля градусов и немного потеплеет только завтра к полудню, прогнозируют синоптики. Умеренный ветер сохранится в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, но уже к четвергу порывы станут сильнее – до 12-14 метров в секунду. С сегодняшнего дня температура будет повышаться и к выходным достигнет отметки в +7 градусов.
К сожалению, солнца синоптики не обещают. По прогнозам, облачная и дождливая погода сохранится в течение всей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU