2020-03-02T17:24:28+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде запущен портал зелёныйнижний.рф

Идея создания геоинформационной системы «Экологическая карта Нижнего Новгорода» появилась на форуме «Зеленый Нижний»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Экологическая карта города Нижнего Новгорода зелёныйнижний.рф запущена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Алексея Карапузова, «Зелёныйнижний.рф – это портал, на котором собрано максимум информации об экологии в городе». Основной инструмент портала – это экологическая карта, на которой отмечены объекты, имеющие отношение к экологии: пункты приема вторсырья, предприятия, занимающиеся переработкой мусора, городские парки, скверы и водные объекты, зеленые насаждения, посты экологического мониторинга и прочее.

На сайте есть актуальная информация, новости, полезные телефоны. Предусмотрена возможность сообщить о проблеме через портал или внести инициативу. В разделе «Экомониторинг» представленные данные о качестве воздуха с трех экологических постов, измеряющих содержание в воздухе вредных веществ.

Вероятнее всего, портал будет дополняться новой актуальной информацией, например, высказывается идея о размещении адресов площадок для выгула собак, архива экологического мониторинга и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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