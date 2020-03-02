2020-03-02T17:05:13+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» выступил организатором масленичных гуляний в Кстове

Там проходили самые массовые мероприятия
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
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1 марта в Кстове широко праздновали проводы зимы. Компания «ЛУКОЙЛ» выступила организатором масленичных гуляний на одной из площадок города, расположенной на бульваре Нефтепереработчиков. Там проходили самые массовые мероприятия.

Гостей потешали скоморохи, развлекали песнями и танцами местные и нижегородские коллективы, катали на лошадях и щедро угощали блинами с горячим чаем, леденцами и карамельными яблоками. Для детей была организована специальная анимационная программа с конкурсами и состязаниями на ловкость и силу, работали аттракционы.

С началом весны кстовчан и гостей города от Компании «ЛУКОЙЛ» поздравил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

- От всей души поздравляю вас с этим исконно-русским праздником - Масленицей! Этот день сочетает в себе проводы зимы и встречу весенних ясных дней. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, весна принесет только счастье, успехи и достаток, а масленичное изобилие не покидает ваш дом весь год! Желаю, чтобы рядом с вами всегда были дорогие и близкие люди! Здоровья, счастья, радости и благополучия! - сказал Антон Гребень в своем приветственном слове.

Кульминацией последнего дня Масленой недели стало яркое фаер-шоу и сожжение соломенного чучела, символизирующего зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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