2020-03-02T16:50:18+03:00
Общество

Нижегородская поэтесса стала лауреатом Национальной премии «Русские рифмы»

Издательство «Эксмо» выпустит сборник стихов про нижегородскую глубинку
Елена ЛАЗАРЕВА
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Стихи Марии будут впервые изданы в бумажном варианте. Фото предоставлено ФГБУ "Роскультцентр"Стихи Марии будут впервые изданы в бумажном варианте. Фото предоставлено ФГБУ "Роскультцентр"
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В декабре 2019 года Мария Затонская из Сарова стала победительницей Национальной литературной премии «Русские рифмы», «Русское слово» в номинации «Поэзия». Призом для молодого автора стала возможность издать свои стихи в крупном российском издательстве. Презентовать сборник планируется в конце марта на Дне Поэзии, который пройдет в Москве.

В стихах Марии много мест, названиях которых — родные для жителей нижегородской глубинки, особенно Сарова: Берещино, Хвощево. Да и Волга, плывущая за горизонт, родная.

В издательстве считают, что «Поэтика Затонской базируется на восхищении, под её взглядом простые вещи становятся чудом. Коряга, солнце, ливень, дребезжащии трамваи – всё начинает обладать в ее стихах жизненной силой». В сборник «Дом с птицами» вошли стихи, написанные молодой поэтессой в течение последних двух лет.

Книга выйдет в серии «Новые стихи». К слову, ранее серия «Новые стихи» была доступна только в электронном формате, и нижегородка станет первой поэтессой, стихи которой выйдут в печатном варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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