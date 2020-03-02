В Нижегородской области открыт новый детский сад
В Первомайске ликвидировали очередность в дошкольные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу муниципалитета Елену Лебеднову. Новый детский сад, рассчитанный на 80 детей, практически полностью снял очередь в детские дошкольные учреждения.
Напомним, за ходом строительства нового садика лично следил губернатор региона Глеб Никитин. В ноябре прошлого года, во время рабочего визита в Первомайск, он проинспектировал ход строительства. «В Первомайске 5 детских садов, очередь составляет 96 человек, таким образом, новое детское дошкольное учреждение позволит практически полностью закрыть вопрос с местами», - заявил в ходе рабочего визита Глеб Никитин.
В новом детсаду четыре ясельные группы, музыкальный зал, медкабинет и административные помещения. Подъезды к зданию заасфальтированы, благоустроены игровые и спортивные площадки. Строительство детского сада продолжалось около года, стоимость работ составила 70 млн рублей. Ремонтные работы велись также и в других детсадах Первомайска.
Напомним, что в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» до конца 2021 года на территории Нижегородской области планируется построить 20 объектов для 3220 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU