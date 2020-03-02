Молодая нижегородка погибла, врезавшись в дерево на иномарке

2 Март 2020 2020-03-02T14:33:59+03:00

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Молодая женщина 1995 года рождения погибла в ДТП в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

По информации источника, 29 февраля около половины второго ночи, девушка, управляя иномаркой, двигалась по улице Землячки на автомобиле «Хендай Гетц». Возле дома №46 автоледи не справилась с управлением и въехала в дерево.

Удар был такой силы, что женщина погибла на месте. Ее пассажир – молодой человек 1992 года рождения, также серьезно пострадал. Он был госпитализирован с ушибом мозга и переломом шейного позвонка.

К слову, в тот же день произошло еще несколько ДТП с большим количеством пострадавших, но, к счастью, без смертельных случаев. В Починках иномарка улетела в кювет, пострадали водитель и три пассажира. В Советском районе на встречную полосу вылетел «Мерседес» и столкнулся с «Ниссаном». Травмы разной степени тяжести получили водитель и три пассажира «Ниссана».

ИСТОЧНИК KP.RU