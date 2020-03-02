2020-03-02T14:19:06+03:00
Общество

В Нижегородской области активизировались клещи

Насекомые проснулись раньше времени из-за аномально теплой погоды
Елена ЛАЗАРЕВА
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Полусонные мухи, ползающие по снегу - обычное дело для нынешней зимы. ФОТО: соцсетиПолусонные мухи, ползающие по снегу - обычное дело для нынешней зимы. ФОТО: соцсети
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Кровососущие насекомые, переносчики опасных болезней, активизировались в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на странице в соцсети. Обычно клещи просыпаются в апреле, но аномально теплая зима разбудила их раньше времени. Напомним, клещи – переносчики опасных болезней, которые поражают нервную систему и могут привести к летальному исходу или инвалидности. Часто от клещей страдают домашние животные – собаки и кошки, которых выпускают гулять.

Защититься от вируса поможет вовремя сделанная прививка. Учитывая погодные реалии, имеет смысл сделать ее раньше, чем обычно.

К слову, в регионе проснулись не только клещи. Пользователи соцсетей делятся фотографиями животных и насекомых, у которых «сбились погодные настройки». В частности, фотографируют полусонных ежей, пауков и мух, ползающих по снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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