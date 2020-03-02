2020-03-02T13:07:13+03:00
Общество

Выставка «Женское лицо войны» откроется в Нижнем Новгороде

Елена ЛАЗАРЕВА
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3 марта 2020 года в Русском музее фотографии открывается итоговая выставка областного фотоконкурса «Женское лицо войны», организованная региональной общественной организацией «Нижегородский совет женщин».

Всего на конкурс был прислано 160 фотографий из всех уголков Нижегородской области. За каждым снимком – история одной судьбы, одной семьи, одной женщины, которая в тылу или на поле боя приближала Победу. Отобранный фотоматериал уникален, так как снимков тех лет сохранилось действительно немного.

Напомним, фотоконкурс – это часть областного проекта «Женское лицо войны». В рамках проекта будет проводиться фестиваль военных фильмов, выездные выставки в районах области и другие акции, посвященные юбилею Победы.

Выставка работает с 3 по 17 марта 2020 года по адресу Пискунова, 9а, после чего отправится по Нижегородской области. Возрастное ограничение 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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