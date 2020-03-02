2020-03-02T11:40:31+03:00
Общество

Леонид Слуцкий оценил «футбольный» Нижний Новгород

Тренер «Рубина» считает нижегородский стадион «шикарным»
Елена ЛАЗАРЕВА
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1 марта в Нижнем Новгороде состоялся один из матчей Чемпионата России по футболу между ФК «Рубин» и ФК «Тамбов». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру и футбольную инфраструктуру Нижнего Новгорода.

По словам Леонида Слуцкого, стадион – «шикарный». Главный тренер подчеркнул, что уже был в этом качестве на новых стадионах «Спартака» и «Рубина». «Стадион фантастический, очень приятно играть на таких аренах», — отметил он.

Но без ложки дегтя тоже не обошлось. Напомним, водитель автобуса привез «Рубин» на игру не на главный стадион города – «Нижний Новгород», а на «Локомотив». В итоге игроки и тренерский штаб около часа ездили по городу и, по словам Слуцкого, «любовались прекрасными видами».

Второй минус – пустые трибуны стадиона. «Мы отвыкли играть на больших, но пустых стадионах. Немного странные ощущения», - отметил тренер.

У Нижнего Новгорода есть все шансы исправить впечатление – футбольный клуб «Тамбов» проведет в столице Поволжья все оставшиеся матчи российского чемпионата. Первая игра уже состоялась, остались еще четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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