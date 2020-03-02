2020-03-02T11:08:20+03:00
Общество

По просьбам нижегородцев продлен график движения автобуса Т-106

Перевозчик пошел навстречу пожеланиям пассажиров
Елена ЛАЗАРЕВА
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С сегодняшнего дня изменился график движения автобуса Т-106. Об этом сообщает пресс-слжба губернатора и оластного правительства. Как сообщает источник, изменения были сделаны по многочисленным просьбам жителей.

Автобус Т-106 следует из Балахнинского района в Заволжье. Теперь в первый рейс из деревни Гумнищи автобус отправляется в 5.30, а в последний от заволжской улицы Рождественская - в 20.00.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, в министерство неоднократно обращались жители деревни Гумнищи и близлежащих населенных пунктов, которые работают в Заволжье. Утром они опаздывали на работу, вечером приходилось добираться до дома с пересадками. «Мы обсудили этот вопрос с перевозчиком, он пошел навстречу пожеланиям пассажиров», - сообщил Павел Саватеев.

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области проводится работа по реформированию транспортной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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