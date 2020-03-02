В нижегородский Роспотребнадзор обратились 44 обманутых дольщика

2 Март 2020 2020-03-02T10:43:27+03:00

Дольщики жаловались на нарушение сроков сдачи домов и низкое качество строительных работ. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадора по НО

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По итогам 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратились 44 дольщика, сообщает пресс-служба Управления. Это на треть меньше, чем годом ранее.

По данным нижегородского Роспотребнадзора, в основном дольщики жаловались на нарушение сроков строительства и передачи квартир и на отказ вернуть вложенные средства или выплатить неустойку. Но были и жалобы на качество строительных работ, и даже на то, что при заключении договора застройщик указал недостоверную информацию о площади квартиры.

По одному обращению специалисты Роспотребнадзора составили исковое заявление в суд и дали заключения по девяти делам. Все иски дольщики выиграли, общая сумма выплаченных средств - 853,3 тысячи рублей, включая компенсацию морального вреда.

Вместе с уменьшением количества обратившихся дольщиков в прошлом году наблюдался рост административных правонарушений – 52 (в 2018 году – 47). 34 застройщика были оштрафованы, 17 получили предписания об устранении недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU