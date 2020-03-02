2020-03-02T09:53:13+03:00
Общество

В Нижегородской области отец безнаказанно избивал 6-летнего сына

Трижды судимого жителя Городца даже не лишили родительских прав за избиение маленького ребенка
Елена ЛАЗАРЕВА
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Городецкой городской прокуратурой проведена проверка в районном органе опеки и попечительства в связи с поступившей информацией о причинении телесных повреждений отцом своему 6-ти летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установили правоохранители, сотрудники отдела опеки знали, что жизнь ребенка подвергается опасности, однако даже не проверили информацию и тем более не оказали ребенку помощь. При этом отец 6-летнего малыша был трижды судим именно за нанесение побоев своему сыну, но сотрудники отдела опеки даже не ставили вопрос о лишении папаши родительских прав.

Только после вмешательства прокуратуры наконец был подан иск о лишение отца родительских прав. Сам же отец сейчас пойдет под суд по обвинению в очередном избиении ребенка. Уголовное дело возбуждено по статье ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU

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