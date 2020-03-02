В Нижнем Новгороде сегодня ожидаются дождь и сильный ветер

2 Март 2020 2020-03-02T08:35:11+03:00

К концу недели синоптики прогнозируют весеннюю погоду – солнечную и почти без осадков

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде +3 градуса, местами небольшой дождь. В течение дня температура +1 градус, к ночи +2 градуса, осадки – небольшой дождь и дождь – вероятны после полудня и до позднего вечера.

Ожидается довольно сильный юго-западный ветер, скоростью 6-7 метров в секунду. Вероятны порывы до 12-14 метров в секунду. Влажность 78-90%.

Атмосферное давление в течение дня будет незначительно расти – от 751 до 753 миллиметров ртутного столба.

В течение недели по прогнозам синоптиков сохранится плюсовая температура, самые холодные дни – среда и четверг, температура от нуля до +2 градусов. Днем во вторник, среду и четверг - +2…+3 градуса. Синоптики обещают теплые и солнечные выходные – в пятницу и субботу до +6 градусов днем и +2 ночью. В воскресенье +4. По прогнозам синоптиков самым «весенним» днем на этой неделе будет пятница: солнечная погода без облаков и осадков и 6 градусов выше ноля.

Всю неделю вероятные осадки и довольно сильный ветер с порывами 12-14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU