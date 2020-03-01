Подготовлены экологические документы по 14 участкам для строительства космодрома в Нижегородской области

1 Март 2020 2020-03-01T19:53:55+03:00

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Компания «Космокурс» направила правительству Нижегородской области документы, содержащие предварительную оценку влияния космодрома на окружающую среду. Об этом «Комсомолке» сообщил генеральный директор компании Павел Пушкин.

- Мы направили документы по 14 участкам в Нижегородской области, - рассказал Павел Пушкин. – Один из них является приоритетным. Правда, мы пока не называем, в каком районе он находится. Что касается сроков рассмотрения этих документов, то пока они неизвестны. Мы первый раз подаем подобные документы.

Напомним, соглашение о строительстве частного космодрома на территории Нижегородской области было подписано в 2019 году. Планируется, что космический полет для туристов будет длиться не дольше девяти минут, поэтому скафандры им не понадобятся. Сама подготовка к полету будет занимать около трех дней. Стоимость одного такого полета обойдется туристам примерно в 250 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU