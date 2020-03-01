1 Март 2020 2020-03-01T18:53:57+03:00

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В нижегородском гериатрическом центре прошло второе занятие в «Университете серебряного возраста». Его темой стали проблемы нарушения памяти у пожилых людей. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

- В ходе занятия слушателям рассказали о первых признаках проблем с памятью у пожилых и провели тестирование, позволяющее выявить когнитивные дефициты у присутствующих участников, - говорится в сообщении. – Свыше 60 слушателей университета изучали приемы тренировки мозга и варианты когнитивного тренинга.

Напомним, «Университет серебряного возраста» организован на базе Нижегородского гериатрического центра в рамках реализации программы «Активное долголетие в Нижегородской области». Главной целью образовательной программы является повышение качества жизни пожилых людей за счет организации соответствующей системы образования, направленной на пропаганду активного долголетия, и создания условий для адаптации в современном обществе. Это полностью соответствует задачам национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU