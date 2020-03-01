В Нижегородском центре занятости пройдет день открытых дверей для нижегородцев с ограниченными возможностями

1 Март 2020 2020-03-01T18:16:22+03:00

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4 марта в нижегородском центре занятости (Нагорный отдел) пройдет День открытых дверей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В рамках мероприятия специалисты центра занятости предоставят информационно-консультационные услуги нижегородцам с инвалидностью по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и переобучения, повышения квалификации, - говорится в сообщении. – Также они проинформируют жителей области об организации собственного дела, участии в программах временной занятости, о положении на рынке труда. Кроме того, они расскажут об услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством и банком вакансий.

Напомним, консультации для нижегородцев проводятся службой занятости в различных районах Нижегородской области. И они всегда пользуются популярностью среди жителей региона. Благодаря этому нижегородцы получают информацию о состоянии на рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU