2020-03-01T14:43:43+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Городецкого района похитила больше 500 тысяч рублей у своей родственницы, к которой втерлась в доверие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Летом прошлого года в дежурную часть обратилась жительница Городца, которая пожаловалась, что неизвестный похитил с ее банковского счета крупную сумму денег, - говорится в сообщении. – Она рассказала, что не умея переводить деньги с помощью онлайн-приложения банка, попросила совета своей родственницы. Так та узнала логин и пароль от ее личного кабинета. А вскоре с ее счета небольшими суммами стали снимать денежные средства. В конечном итоге общая сумма похищенного составила свыше 500 тысяч рублей.

По данным полиции, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время подозреваемой в совершении преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24