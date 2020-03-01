Полмиллиона рублей похитила у своей родственницы жительница Городца

1 Март 2020 2020-03-01T14:43:43+03:00

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Жительница Городецкого района похитила больше 500 тысяч рублей у своей родственницы, к которой втерлась в доверие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

- Летом прошлого года в дежурную часть обратилась жительница Городца, которая пожаловалась, что неизвестный похитил с ее банковского счета крупную сумму денег, - говорится в сообщении. – Она рассказала, что не умея переводить деньги с помощью онлайн-приложения банка, попросила совета своей родственницы. Так та узнала логин и пароль от ее личного кабинета. А вскоре с ее счета небольшими суммами стали снимать денежные средства. В конечном итоге общая сумма похищенного составила свыше 500 тысяч рублей.

По данным полиции, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время подозреваемой в совершении преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU