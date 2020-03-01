На улице Ванеева произошло лобовое столкновение с участием сотрудника полиции: Четыре человека пострадали

1 Март 2020 2020-03-01T12:01:08+03:00

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Серьезная авария произошла утром 29 февраля на улице Ванеева в Советском районе – там произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. За рулем одного из них находился сотрудник ОВД.

- В результате аварии водитель и три пассажира другого автомобиля были доставлены в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства после осмотра врачами отпущен, а женщины-пассажиры другого автомобиля госпитализированы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду. - По данному факту в УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка. Если вина сотрудника будет установлена, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее мы писали о лобовом столкновении, которое произошло на Южном шоссе на минувшей неделе. Оно попало на камеры видеорегистратора.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU