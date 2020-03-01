Замгубернатора Дмитрий Краснов проведет личный прием нижегородцев

1 Март 2020 2020-03-01T10:48:39+03:00

Записаться на прием можно до 10 марта 2020 года

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17 марта в 10:00 заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов проведет личный прием в приемной граждан регионального правительства. Дмитрий Краснов координирует работу органов исполнительной власти в области обеспечения экономической и информационной безопасности, реализации концепции «Безопасный город» и выполнения решений, имеющих особо важное значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона.

- Прием граждан пройдет 17 марта с 10:00 по адресу улица Костина, дом 2, кабинет 12, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. - Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

На прием могут записаться все жители Нижегородской области, других регионов страны и лица без гражданства. Всем желающим записаться на прием, стоит обратиться по адресу улица Костина, дом 2, кабинет 22 и предоставить копии документов, имеющих отношение к делу. При себе необходимо иметь паспорт.

Как сообщается, приемная работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. ПО пятницам и предпраздничным дням — с 9:00 до 17:00. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.

ИСТОЧНИК KP.RU