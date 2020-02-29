2020-02-29T16:50:14+03:00
Общество

Центр ядерной медицины появится в Приокском районе к концу 2023 года

Инвестиционный проект сопровождается корпорацией развития
Валерия ГРОМОВА
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ГК «МедИнвестГрупп» построит в Приокском районе Нижнего Новгорода комплекс позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ - Центр ядерной медицины. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, объект будет включать в себя циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер.

В этом центре специалисты будут оказывать нижегородцам медицинские услуги по диагностике онкозаболеваний. Реализация проекта повысит качество оказания медпомощи благодаря новейшим технологиям и снизит смертность. Как подчеркнул гендиректор подрядной организации Тимур Халитов,этот проект отвечает основным принципам национального проекта «Здравоохранение».

Планируется, что центр откроется к концу 2023 года. В строительство вложат миллиард рублей.

Напомним, земельный участок для проведения работ уже был выделен полгода назад. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, основная задача - создать в регионе полноценную систему борьбы с онкологическими заболеваниями, которая будет включать в себя профильные учреждения всех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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