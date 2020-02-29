Глеб Никитин: «Мне хочется поблагодарить Бориса Эйфмана и его коллектив за внимание к Нижнему Новгороду»

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:10:06+03:00

На сцене ТЮЗа в течение двух дней зрители могут увидеть балет «Роден, ее вечный идол»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность выступления коллектива театра балета Бориса Эйфмана на сцене в приволжской столице. В этот раз на протяжении двух дней зрители смогут увидеть балет «Роден, ее вечный идол», посвященный судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

Глава региона поблагодарил Бориса Эйфмана и его коллектив за внимание к Нижнему Новгороду.

- Знаю, что для каждого поклонника балета посещение такой постановки - настоящее событие. Благодаря подобным выступлениям город становится заметнее на культурной карте мира. Важно, чтобы таких явлений было как можно больше. Это позволяет совершенствоваться и нижегородским коллективам, создаёт особую творческую атмосферу, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор также подчеркнул, что повышение интереса к искусству - одна из важнейших задач нацпроекта «Культура», и для региона это имеет особое значение.

Интеллект и культура всегда были сильными сторонами региона, а насыщенность культурными событиями все больше становится важным фактором повышения комфортности жизни каждого человека, - заявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU