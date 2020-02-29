2020-02-29T18:08:34+03:00
Общество

Все леса Нижегородской области впервые будут охвачены видеонаблюдением

Это произойдет уже в 2020 году
Валерия ГРОМОВА
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Весь лесной фонд Нижегородской области будет охвачен видеонаблюдением в этом году. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это будет впервые в России, когда камеры будут на всей лесной территории.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что за последние годы система видеомониторинга лесных пожаров показала отличные результаты. Почти треть инцидентов были обнаружены именно благодаря камерам. Именно поэтому и было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета Нижегородской области, чтобы полностью укомплектовать системы.

- Эти меры позволят повысить оперативность тушения лесных пожаров и не допустить чрезвычайных ситуаций в лесах. Ведь от уровня технического оснащения, наличия, внедрения наукоемких технологий в лесном хозяйстве во многом зависит безопасность лесных массивов и безопасность жителей, – отметил Глеб Никитин.

Напомним, сейчас в регионе в круглосуточном режиме функционируют 52 видеокамеры, установленные в лесном массиве. Они находятся на вышках сотовых операторов. До конца года будут установлены еще 39 камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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