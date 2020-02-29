Известный бельгийский диджей Apashe снял клип в Нижнем Новгороде

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:46:43+03:00

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Известный бельгийский диджей Apashe, который прошлым летом выступал на фестивале Alfa Future People в Нижегородской области, выпустил новый клип. Музыкант снял его в приволжской столице. Возрастное ограничение: 18+.

На кадрах можно увидеть Чкаловскую лестницу, мукомольный завод рядом с Метромостом и собор Александра Невского на Стрелке. Помимо этого, Apashe прокатился на танке в Мулине и катается на лошади по местным лесам.

Название песни и ее текст не проходит российскую цензуру. Посмотреть клип можно на YouTube.

Напомним, бельгийский диджей Apashe выступал на главной сцене Alfa Future People. Кроме него, на фестиваль приезжали Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino и Showtek, Angerfist, Aphrodite, Borgore и другие известные музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU