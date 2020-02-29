Проблемный жилой комплекс на Сенной площади начнут достраивать в ближайшее время

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:08:59+03:00

Вокруг объекта уже установили забор и бытовки

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В Нижнем Новгороде начинается достройка еще одного дома с обманутыми дольщиками. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, речь идет о комплексе «Парус» на Сенной площади, состоящем из гостиницы и жилого блока. Это один из самых известных проблемных домов в приволжской столице.

Вокруг объекта уже установили забор и бытовки, а с этажей убирают мусор. В ближайшее время новый застройщик приступит к монтажу башенного крана.

Напомним, строительство дома началось в 2007 году, а затем было заброшено. Три года назад ООО «ВВСК», проводившее работы, было признано банкротом, а в ноябре 2019 года суд удовлетворил заявление ООО Специализированный застройщик «Добрострой» о намерении стать новым застройщиком.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Прошлым летом под Нижним Новгородом возобновилось строительство самого скандального ЖК во всем регионе - «Новинки Smart City». Порядка полутора тысяч обманутых дольщиков получат свое жилье до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU