2020-02-29T15:51:45+03:00
Общество

Около 900 человек посетили новый виртуальный концертный зал в Чкаловске

Он был создан в рамках нацпроекта «Культура»
Валерия ГРОМОВА
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Три месяца назад в Чкаловске состоялось открытие виртуального концертного зала. За время его работы показы спектаклей и концертов посетили порядка 900 зрителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Зал был построен в рамках национального проекта «Культура». Репертуар для показов организаторы подбирают по пожеланиям жителей. Ученики музыкальных школ и школ искусств предпочитают программные произведения, такие как пьесы Островского «Снегурочка» с музыкальным сопровождением симфонического оркестра. Также чкаловцы заинтересованы песочными анимациями и хоровыми концертами.

Следующий показ состоится 9 марта. Зрителям покажут концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Квасова.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в прошлом году в рамках национального проекта «Культура» было создано два виртуальных концертных зала в Шахунье и Чкаловске. Благодаря им нижегородцы виртуально и бесплатно посещают выступления звезд классической музыки, не выезжая за пределы своего города.

КОНКРЕТНО

В этом году в Нижегородской области появятся еще три виртуальных концертных зала. Самый крупный откроется в Заволжье - на 450 мест. Остальные два будут в Выксе и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Около 900 человек посетили новый виртуальный концертный зал в Чкаловске
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