2020-02-29T13:24:57+03:00
Общество

Ограничения на охоту вводятся в Нижегородской области с 1 марта

За последние 10 лет увеличилась численность охотничьих видов
Валерия ГРОМОВА
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С 1 марта 2020 года в Нижегородской области будут введены ограничения на добычу животных. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на госохотнадзор, это связано с выращиванием потомства, которым многие особи занимаются весной.

Как напомнил губернатор Глеб Никитин, за последние 10 лет в области значительно увеличилась численность диких животных. Особое внимание он уделил программе «Охрана животного мира», которая действует в Нижегородской области в настоящее время. Ее основная цель - сохранение и увеличение численности диких животных.

- Благополучное состояние дикой фауны – важное условие благоприятной экологической обстановки в области, - отметил Глеб Никитин, подчеркнув, что в 2020 году работа также будет продолжена.

По информации сотрудников госохотнадзора, больше всего в регионе стало лосей (15,7 тысячи), медведей (1,2 тысячи) и косуль (963 особи).

КОНКРЕТНО

С 1 марта и до начала охоты на пернатую дичь нельзя находиться в лесу с огнестрельным оружием. Исключением может быть только участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Всех нарушителей будут привлекать к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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